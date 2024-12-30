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Китайський хакер отримав доступ до документів Мінфіну США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Китайський хакер отримав доступ до документів Мінфіну США
Хакер дистанційно отримав доступ до певних робочих станцій Міністерства фінансів США
фото: AFP

Міністерство фінансів не уточнило, коли стався інцидент

Китайський хакер, який підтримується урядом Китаю, зламав Міністерство фінансів США, отримавши доступ до робочих місць державних службовців і несекретних документів. Про це заявила адміністрація президента США Джо Байдена, повідомляє The New York Times.

Ця заява прозвучала після повідомлень останніх місяців про те, що Китай проникнув у телекомунікаційні системи США, отримавши доступ до телефонних розмов та текстових повідомлень американських посадовців та інших осіб.

Зазначається, що 8 грудня стороння компанія, яка надає програмне забезпечення, BeyondTrust, повідомила про те, що хакер отримав ключ безпеки. Це дозволило йому дистанційно отримати доступ до певних робочих станцій Міністерства фінансів та документів.

Міністерство фінансів заявило, що працювало з ФБР, розвідувальною спільнотою та іншими слідчими, щоб оцінити наслідки порушення. Скомпрометований сервіс був відключений, і наразі немає доказів того, що китайський хакер все ще має доступ до інформації Міністерства фінансів.

У заяві речник Міністерства фінансів підкреслив, що відомство дуже серйозно ставиться до загроз для своїх систем та даних, які вони зберігають, і продовжуватиме співпрацювати з приватним сектором та урядовими установами, щоб захистити фінансову систему від хакерських атак.

Міністерство фінансів не уточнило, коли стався інцидент, але повідомило, що розкриє більше деталей у майбутньому звіті для Конгресу.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готуються до хакерської атаки зі сторони Китаю. Як зазначається, виконавчий директор Кіберкомандування США Морган Адамскі заявив, що пов'язані з Китаєм кібероперації спрямовані на отримання переваги в разі конфлікту з США.

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Теги: США Китай хакер кібератака кібербезпека фінанси документи

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