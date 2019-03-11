Руководство Marvel заявляет, что пришло время супергероя-гея



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Новый персонаж может появиться уже в новом фильме «Вечные»

Главный продюсер Marvel Виктория Алонсо заявила о том, что кинематографическая вселенная готова создать персонажа, относящегося к ЛГБТ-сообществу. Об этом она сообщила в интервью изданию Variety Однако, не смогла подтвердить, когда и в каком фильме это может произойти. Это же свое заявление, но несколько в иной форме, один из топ-руководителей повторила и на премьере очередного супергеройского фильма «Капитан Марвел», отметив, что компания Marvel всегда стремится к разнообразию.

«Почему мы хотим, чтобы нас признавал только один тип людей? Наша аудитория глобальна, разнообразна, инклюзивна. Если мы не сделаем этого для них, мы потерпим неудачу», - подчеркнула Виктория Алонсо.

Интерес к сексуальной ориентации главного героя нового фильма «Вечные» вырос после того, как ThatHashtagShow.com опубликовала отчет, в котором говорится, что студия ищет актера любой этнической принадлежности в возрасте от 30-49 лет. При этом претендент на главную роль должен «физически выглядеть как супергерой» и, предпочтительно, быть открытым геем. Удовлетворивший всем требованиям актер имеет все шансы сыграть первого известного гомосексуального персонажа в фильме MCU. При этом в документе подчеркивается, что студия будет делать все возможное, чтобы сохранить личность персонажа в секрете.

Съемки фильма «Вечные» должны начаться в сентябре в Великобритании и продляться, предположительно, до января 2020 года. Точная дата премьеры картины пока не определена, пишет Daily Mail.



