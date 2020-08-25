  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Румынский певец попал под поезд в прямом эфире (видео)

    • Розсилка
    Румынский певец попал под поезд в прямом эфире (видео)

    Певец скончался в результате столкновения

    Румынский певец Тави Пустиу попал под поезд и умер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Sun.

    Отмечается, что 29-летний поп-исполнитель ехал вместе с женой на автомобиле Ford Fiesta и снимал себя на камеру. На видео, опубликованном в Instagram, можно увидеть, как артист курит в машине и слушает музыку. Затем выражение его лица резко меняется, когда Пустиу понимает, что сейчас в него врежется поезд.

    В полиции заявили, что певец скончался в результате столкновения. Его 24-летняя супруга получила многочисленные травмы. В настоящее время она находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

    Как пояснили полицейские, авария произошла из-за несоблюдения правил движения на железнодорожном переезде. После столкновения пожарные с трудом вытащили пару из-под обломков транспорта.

     

    умер поезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ