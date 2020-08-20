Помощник Микки Рурка рассказал, почему голливудский актер хочет быть похороненным в Украине



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Актер Микки Рурк

Решение о месте захоронения знаменитость принял после смерти дедушки своего помощника

Легендарный голливудский актер Микки Рурк еще в прошлом году завещал, чтобы его похоронили Украины. На днях помощник знаменитости Дмитрий Корнейчук прибыл в село Загорцы Хмельницкой области, где забронировал для звезды место на кладбище. Теперь Дмитрий рассказал, почему Микки выбрал для захоронения именно это место.

Американский актер захотел быть похороненным в украинском селе, потому что хочет остаться наедине с природой в тихом месте. Дмитрий Корнейчук рассказал об этом в комментарии tsn.ua.

Корнийчук признался, что Рурк знает о его семье, видел фото и видео из Украины. Решение о месте захоронения знаменитость принял после смерти дедушки своего помощника, который проживал на Хмельнитчине.

«Я ему показал Загорцы, какая там природа, показывал фото и видео. И вот, когда дедушка умер, он говорит: «Все, я хочу быть там». Я спросил почему. Он ответил: "Я не хочу быть в Лос-Анджелесе, когда это произойдет, чтобы не беспокоили. Хочу быть в хорошем, тихом месте, наедине с природой», – поделился Дмитрий.

Также Корнийчук добавил, что родные Микки спокойно отреагировали на его решение. Серьезность своих намерений Рурк подтвердил, когда попросил присмотреть ему место на кладбище. Рурк попросил помощника выбрать место рядом с его дедушкой, посадить там хорошее дерево и поставить скамейку.

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