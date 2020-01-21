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    Жизнь

    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

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    <p>О беременности 31-летней модели стало известно в августе</p> <div></div> - Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

    О беременности 31-летней модели стало известно в августе

    Фото: instagram.com/ashleygraham

    За беременность знаменитость набрала больше 20 килограммов

    В семье плюс-сайз модели Эшли Грэм и ее супруга, видеооператора Джастина Эрвина, 18 января произошло долгожданное событие: Эшли родила сына. Напомним, о беременности 31-летней модели стало известно в августе: в годовщину свадьбы Эшли и Джастин записали милое видеообращение для подписчиков, сообщив, что их семья скоро станет больше. Пара вместе уже одиннадцать лет, а в 2010 году Грэм и Эрвин стали мужем и женой.

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    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Самая популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца
    Фото: instagram.com/ashleygraham

    Американка Эшли Грэм прославилась на весь мир своими пышными формами, благодаря которым миллионы девушек перестали стремиться к параметрам 90-60-90 и начали проповедовать бодипозитив. В 2016 году Эшли стала первой plus-size-моделью, которая появилась на обложке знаменитого журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Модель снималась для множества знаменитых брендов, ее фотографии красовались на обложках культовых журналов Vogue, Elle, Glamour.

     

     

     

    знаменитости модель семья
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