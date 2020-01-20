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    Шоу-биз

    Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе

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    Фильм станет экранизацией книги журналиста Дэвида Гранна &laquo;Убийцы лунного цветка&raquo; о событиях в США во времена нефтяной лихорадки - Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе
    Фильм станет экранизацией книги журналиста Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о событиях в США во времена нефтяной лихорадки

    Речь идет об экранизации книги Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о нефтяной лихорадке в США 1920-х годов

    Леонардо ДиКаприо официально подтвердил, что он вместе с Робертом Де Ниро снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». Об этом актер заявил на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).

    Фильм станет экранизацией книги журналиста Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о событиях в США во времена нефтяной лихорадки 1920-х годов. В ней описывается, как криминальные группировки, заинтересованные в разработке нефтяных месторождений, стали убивать индейцев в штате Оклахома целыми семьями. «Убийцы лунного цветка» признана национальным бестселлером в США и бестселлером New York Times.

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