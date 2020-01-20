Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе



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Фильм станет экранизацией книги журналиста Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о событиях в США во времена нефтяной лихорадки

Речь идет об экранизации книги Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о нефтяной лихорадке в США 1920-х годов

Леонардо ДиКаприо официально подтвердил, что он вместе с Робертом Де Ниро снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». Об этом актер заявил на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).

.@LeoDiCaprio with the perfect introduction to the great Robert De Niro #sagawards pic.twitter.com/ANGVhXfcGt — TBS Network (@TBSNetwork) January 20, 2020

Фильм станет экранизацией книги журналиста Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о событиях в США во времена нефтяной лихорадки 1920-х годов. В ней описывается, как криминальные группировки, заинтересованные в разработке нефтяных месторождений, стали убивать индейцев в штате Оклахома целыми семьями. «Убийцы лунного цветка» признана национальным бестселлером в США и бестселлером New York Times.

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