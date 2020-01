Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро снимутся в новом фильме Мартина Скорсезе

Речь идет об экранизации книги Дэвида Гранна «Убийцы лунного цветка» о нефтяной лихорадке в США 1920-х годов

Леонардо ДиКаприо официально подтвердил, что он вместе с Робертом Де Ниро снимется в новом фильме Мартина Скорсезе «Убийцы лунного цветка». Об этом актер заявил на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award).

