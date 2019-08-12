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    Жизнь

    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес

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    Джефф Безос и Лорен Санчес - Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Джефф Безос и Лорен Санчес

    О романе самого богатого человека в мире и телеведущей стало известно в начале этого года

    55-летний основатель Amazon Джефф Безос и его 58-летня любовница Лорен Санчес отдыхают в Европе. Сначала пара улетела на Лазурное побережье Франции. Несколько дней назад Санчес и Безос были замечены на романтической прогулке в Сен-Тропе: они шли по улицам города, крепко держась за руки и улыбаясь.

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    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес
    Самый богатый человек в мире Джефф Безос путешествует по Европе со своей возлюбленной Лорен Санчес

    В Сен-Тропе Джефф и Лорен встретились с друзьями, а уже на следующий день были замечены на итальянском курорте Портофино – туда из Франции они прибыли по морю на личной яхте основателя Amazon стоимостью 400 миллионов долларов.

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