Самый богатый человек в мире Джефф Безос развелся с женой: она получила четверть его состояния



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Маккензи займет третье место среди самых богатых женщин мира

Основатель Amazon Джефф Безос, признанный богатейшим человеком в мире, и его жена Маккензи сообщили о завершении бракоразводного процесса и поблагодарили друг друга за взаимную поддержку. Им удалось мирно поделить огромное состояние в 137 миллиардов долларов, большая часть которого досталась Джеффу. Бывшая супруга уступила Безосу все акции газеты Washington Post и космической компании Blue Origin, но получила четверть их совместной доли в Amazon - 4% акций, оцененных в $35,7 миллиарда.

Forbes отмечает, что теперь Маккензи займет третье место среди самых богатых женщин мира. На первом месте в этом рейтинге сейчас расположилась наследница бренда LʼOreal Франсуаза Беттанкур-Мейер ($52,9 миллиарда), а на втором - дочь основателя Walmart Элис Уолтон ($45 миллиардов).

Напомним, Джефф Безос объявил о разводе в январе, супруги были вместе 25 лет и воспитывают четверых детей. Вскоре в Сеть слили его переписку с новой возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес.

Джерело: Super