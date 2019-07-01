Самый богатый человек в мире Джефф Безос сводил любовницу на бродвейский мюзикл



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Джефф Безос и Лорен Санчес

В январе 2019 года Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о разводе после 25 лет брака

55-летнему основателю Amazon Джеффу Безосу и 49-летней телеведущей Лорен Санчес уже не нужно скрывать свои отношения: они завершили бракоразводные процессы с бывшими супругами. В начале мая миллиардер и его подруга впервые появились на публике вместе в Нью-Йорке, а на этой неделе их вновь заметили в городе.

Накануне уикенда Безос и Санчес устроили романтический вечер – поужинали вдвоем в японском ресторане и сходили на мюзикл Hadestown на Бродвее. В театре Walter Kerr Theatre они заняли места стоимостью от 299 до 399 долларов за билет. Как стало известно прессе, после спектакля их пригласили пообщаться с труппой за кулисами, но они отказались. Из Walter Kerr Theatre, как сообщают очевидцы, Джефф и Лорен вышли вместе и в сопровождении телохранителей.