46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши



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Звезда раскрыла секрет крепкого брака: «Не жить в одном доме» instagram.com/katebeckinsale/

Звезда высказалась против популярной темы о том, что женщине после 30 лет «положено заботиться о семье и сидеть дома»

46-летняя актриса снялась для Women’s Health и рассказала в интервью, почему лучше жить одной. Кейт Бекинсейл считает, что сожительство с супругом в конце концов может повредить отношениям.

«Я думаю, люди в браке были бы счастливее, если бы не жили в одном доме. Жениться-то легко, а жить с кем-то – это совсем другое», – говорит Кейт.

С 2004 по 2016 Бекинсейл была замужем за режиссером Леном Вайзманом. У нее есть 20-летняя дочь Лили.

Я думаю, женщинам особенно свойственно корректировать свои желания в зависимости от того, есть ли кто-то рядом с ними в одной комнате. Если у вас есть муж, парень, дети или родители рядом, то, когда вам хочется что-то сделать, вы подумаете и решите: «А, не, ладно, и так нормально».