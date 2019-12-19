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    Шоу-биз

    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши

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    <p>Звезда раскрыла секрет крепкого брака: &laquo;Не жить в одном доме&raquo;</p> <div></div> - 46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши

    Звезда раскрыла секрет крепкого брака: «Не жить в одном доме»

    instagram.com/katebeckinsale/

    Звезда высказалась против популярной темы о том, что женщине после 30 лет «положено заботиться о семье и сидеть дома»

    46-летняя актриса снялась для Women’s Health и рассказала в интервью, почему лучше жить одной. Кейт Бекинсейл считает, что сожительство с супругом в конце концов может повредить отношениям.

    «Я думаю, люди в браке были бы счастливее, если бы не жили в одном доме. Жениться-то легко, а жить с кем-то – это совсем другое», – говорит Кейт.

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    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши
    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши
    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши
    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши
    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши
    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши
    46-летняя Кейт Бекинсейл похвасталась роскошной фигурой в образе боксерши
    instagram.com/katebeckinsale/

    С 2004 по 2016 Бекинсейл была замужем за режиссером Леном Вайзманом. У нее есть 20-летняя дочь Лили.

    Я думаю, женщинам особенно свойственно корректировать свои желания в зависимости от того, есть ли кто-то рядом с ними в одной комнате. Если у вас есть муж, парень, дети или родители рядом, то, когда вам хочется что-то сделать, вы подумаете и решите: «А, не, ладно, и так нормально».

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