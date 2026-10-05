Секрети затонулого корабля-близнюка «Титаніка»: дайвери підняли унікальні артефакти (фото)

«Британік» підірвався на міні та затонув в Егейському морі

Команда дайверів підняла артефакти з уламків корабля-близнюка легендарного «Титаніка». Водолазам вдалося віднайти унікальні речі судна «Британік», який затонув в часи Першої світової війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Galaxy.

Що знайшли на затонулому судні

«Британік» підірвався на міні та затонув на дні Егейського моря у листопаді 1916 року фото: Greek Ministry of Culture

У рамках тижневої експедиції, схваленої Міністерством культури Греції, водолази опустилися на глибину 120 метрів Егейського моря, неподалік Афін та острова Кеа. Вони оглянули уламки корабля «Британіка», який підірвався на міні.

Провести якісні дослідження на місці крушіння короля складно через сильну течію та доступ до судна. Проте фахівцям вдалося підняти з дна моря такі артефакти, як дзвін із поста спостереження, посріблені таці, якими користувалися пасажири першого класу.

Крім цього, вдалося підняти монокль одного з пасажирів та порцелянову раковину. Учасники експедиції розповіли деталі роботи над підняттям артефактів, які пробули під водою понад 100 років.

Подробиці складної експедиції

Дайвери підняли унікальні артефакти з уламків корабля-близнюка легендарного «Титаніка» фото: Daily Galaxy

Знайдені предмети поміщали у спеціальні підйомні мішки, а потім – у захисні контейнери. На березі їх очищали від нашарувань. Згодом знахідки доправили до реставраційних лабораторій Департаменту підводних старожитностей в Афінах. Нині артефакти готують до передання в Національному музеї підводних старожитностей у Піреї. Артефакти з «Британніка» планують представити у майбутній експозиції, присвяченій Першій світовій війні.

Що відомо про затонулий «Британнік»

«Британнік» спустили на воду у 1914 році фото: Greek Ministry of Culture

«Британнік» спустили на воду у 1914 році як розкішний пасажирський лайнер класу «Олімпік» компанії White Star Line, що випустила Титанік корабель, який також спіткала трагічна доля. Зрештою через початок Першої світової війни його переобладнали на госпітальний корабель британського Королівського флоту.

У листопаді 1916 року «Британнік» відправився до госпіталю на грецькому острові Лемнос та неподалік Кеа підірвався на німецькій міні. Корабель затонув менш ніж за годину. На його борту перебували 1065 людей, 30 із них загинули. Двох пасажирів, які намагалися врятуватися на шлюпках, затягнуло до гвинтів корабля під час аварії.

Нагадаємо, на аукціоні в англійському Девайзесі встановили нові цінові рекорди на пам’ятні речі з легендарного лайнера «Титанік». Головним лотом суботніх торгів став рятувальний жилет пасажирки першого класу Лаури Мейбл Франкателлі. Попри попередню оцінку у 250-350 тис. фунтів, фінальна ціна лота сягнула 670 тис. фунтів стерлінгів (близько $906 тис.).