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Премʼєра серіалу «Скандал»: що відомо про південнокорейську новинку

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Парі між чоловіком та жінкою з еліти корейської династії стане основою нового серіалу «Скандал»
фото: Іnstagram.com/netflixid

Серіал «Скандал» знятий за мотивами французького роману

18 вересня на Netflix відбудеться прем’єра нового південнокорейського серіалу «Скандал» про історичну романтичну драма. Події перенесені з аристократичної Франції XVIII століття до Кореї часів династії Чосон. Більше про цю премʼєру читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

Інтерактивний зміст

Подробиці сюжету серіалу «Скандал»

Премʼєра серіалу «Скандал»: що відомо про південнокорейську новинку фото 1
фото: Іnstagram.com/netflixid
  • Дата виходу: 18 вересня
  • Платформа: Netflix
  • Жанр: історична романтична драма
  • У ролях: Сон Є Джін, Чі Чан Ук, NANA

Серіал «Скандал» знятий за мотивами роману П’єра Шодерло де Лакло «Небезпечні зв’язки». Однак творці переосмислили сюжет книги, замінивши європейське аристократичне середовище на корейське суспільство часів династії Чосон. Тому замість французької аристократії XVIII століття у центрі сюжету опиняється еліта Чосону.

Премʼєра серіалу «Скандал»: що відомо про південнокорейську новинку фото 2
фото: Іnstagram.com/netflixid

Історія розповідає про представників цієї еліти, які опиняються у центрі небезпечної гри зі спокусами, маніпуляціями та почуттями. Головною героїнею є леді Чо, яку грає Сон Є Джін. Це розумна, талановита й амбітна жінка. Однак її становище в тогочасному суспільстві не дозволяє їй вільно реалізовувати себе. Тож за публічним образом ховається значно сміливіша та незалежна жінка.

«Скандал»

Саме вона починає небезпечну гру, яка стає основою серіалу. Її партнером стає Чо Вон, якого зіграв актор Чі Чан Ук, який є знатним парубком еліти Чосон. За умовами парі він має спокусити іншу жінку, однак гра поступово виходить з-під контролю. Серіал складатиметься з восьми епізодів. Усі серії стануть доступними на Netflix одночасно 18 вересня.

Головні актори серіалу «Скандал»

Сон Є Джін

Сон Є Джін виконує головну роль леді Чо
Сон Є Джін виконує головну роль леді Чо
фото: Іnstagram.com/netflixid

Південнокорейська акторка Сон Є Джін виконує головну роль леді Чо. Акторка грала ролі у фільмах «Незаплановане кохання», «Мить, яку варто запам’ятати» та «Квітневий сніг», а також у серіалі «Something in the Rain» і «Жодного вибору».

Чі Чан Ук

Чі Чан Ук грає Чо Вона
Чі Чан Ук грає Чо Вона
фото: Іnstagram.com/netflixid

Актор та музикант Чі Чан Ук грає Чо Вона, який вступає у парі з леді Чо. Відомий за ролями в серіалах «Імператриця Кі», «Хілер», «Тілоохоронець К-2», «Підозрілий партнер», «Розтопи мене ніжно», «Звуки магії» та «Скажи мені своє бажання».

NANA

NANA також увійшла до основного акторського складу «Скандалу» та зіграла головну роль
NANA також увійшла до основного акторського складу «Скандалу» та зіграла головну роль
фото: Іnstagram.com/netflixid

Південнокорейська співачка та акторка NANA також увійшла до основного акторського складу «Скандалу». У серіалі вона грає одну з героїнь. Відома за ролями в дорамах «Кохання крізь тисячоліття», «Хороша дружина» та «Вбити».

Нагадаємо, у серпні стартував новий серіал про супергероїв та фантастику «Ліхтарі». Глядачам доведеться познайомитися з новими героями, які обіцяють захопливі пригоди. У центрі сюжету двоє учасників міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів: Гел Джордан та Джон Стюарт, які стануть ключовими героями серіалу.

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Теги: історія кіно Південна Корея серіал прем'єра фільму

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