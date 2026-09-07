На знайденій могилі було зазначено перелік посад та навіть імʼя похованого чоловіка

У Єгипті археологи знайшли усипальню високопоставленого чиновника, віком близько 4700-4200 років. Посадовець був на службі у царя, однак найцікавішою знахідкою для дослідників стали незвичайні двері у гробниці. Про це пише «Главком» із посиланням на Іflscience.

Розкопки відбувалися неподалік Каїра у некрополі Саккара, внесеному до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Гробниця, яку знайшли археологи, належала чиновнику на імʼя Сехентью-Птах.

Про точне імʼя та посаду дослідники дізналися з написів на гробниці посадовця часів фараонів. Так, він мав чимало посад, зокрема був царським камергером, наглядачем за роботами царя, наглядачем за царськими документами, жерцем богині Маат і наглядачем за писарями.

Археологи знайшли двері у гробниці, які мали слугувати воротами між світом живих та мертвих фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

Крім цього, у гробниці було чимало поховальних речей. Серед них 100 статуеток, три камʼяні саркофаги, деревʼяна фігурка сокола, кераміка тощо. Однак найбільше увагу археологів привернули так звані двері, які мали слугувати воротами між світом живих та мертвих.

У Єгипті археологи натрапили на незвичну гробницю чиновника часів фараонів фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook

У Саккарі розташовані численні піраміди, храми та гробниці, зокрема Ступінчаста піраміда Джосера, яку вважають найдавнішою пірамідою Єгипту. Некрополь досліджують із XIX століття. Саккару хочуть зробити популярним туристичним і археологічним центром, адже, попри багату історію, вона поступається Гізі за кількістю відвідувачів. Серед причин називають гіршу інфраструктуру та більшу віддаленість від Каїра.

Нагадаємо, у Данії археологи знайшли поховання доби вікінгів, якому близько 1300 років. Дослідникам вдалося віднайти могилу разом із поховальними предметами, що й привернули їхню увагу. Вони знайшли зуби та ще деякі речі, які збереглися до наших часів та зробили це відкриття унікальним.