На аукціоні продано найдорожчий предмет, пов’язаний із «Титаніком»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Годинник Штрауса став рекордним лотом серед усіх предметів «Титаніка»
фото: Henry Aldridge and Son Ltd/PA

18-каратний кишеньковий годинник Ісидора Штрауса став найдорожчим лотом, пов’язаним із легендарним лайнером

На британському аукціоні Henry Aldridge & Son 18-каратний золотий кишеньковий годинник пасажира «Титаніка» Ісидора Штрауса продали за рекордні £1,78 млн ($2,33 млн), встановивши новий максимум серед артефактів, пов’язаних із затонулим лайнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Годинник марки Jules Jurgensen з гравіюванням належав 67-річному бізнесмену Ісидору Штраусу, який отримав його у подарунок на день народження у 1888 році. Штраус народився у Баварії в єврейській родині та емігрував до США у 1854 році. Він разом із дружиною Ідою загинув під час катастрофи Титаніка, що забрала понад 1500 життів. Пізніше годинник знайшли та повернули родині.

Продаж став найбільшим в історії аукціонів артефактів, пов’язаних із затонулим лайнером. Попередній рекорд встановили торік, коли золотий годинник капітана судна Карпатія, яке врятувало понад 700 пасажирів Титаніка, продали за £1,56 млн ($2,04 млн).

Цими ж вихідними на аукціоні пішли з молотка й інші раритети:

  • лист, написаний Ідою Штраус на борту лайнера - £100 000 ($130 900);
  • список пасажирів Титаніка - £104 000 ($136 200);
  • золота медаль, вручена екіпажу Карпатії врятованими пасажирами - £86 000 ($112 600).

Загальна виручка аукціону склала £3 млн ($3,9 млн).

Нагадаємо, що кишеньковий годинник, знайдений серед речей пасажира, який загинув під час катастрофи «Титаніка», виставили на аукціон із очікуваною ціною до £50,000. Цей жіночий кишеньковий годинник було вилучено з тіла 27-річного данського пасажира другого класу Ганса Крістенсена Гіварда, який подорожував до США разом із двома друзями, що також загинули у трагедії.

