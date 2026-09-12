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Командири зрозуміли, що бійці в полоні, за дивними відповідями по радіозв’язку. Історія неймовірного порятунку на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командири зрозуміли, що бійці в полоні, за дивними відповідями по радіозв’язку. Історія неймовірного порятунку на фронті
Після ротації бійці зайшли на позицію, тримали її та брали полонених. У якийсь момент зв’язок із ними зник
фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Підозри передали командуванню, після чого позицію та місцевість довкола додатково перевірили з повітря

На Запорізькому напрямку українські командири зрозуміли, що бійці на позиції потрапили в полон, за дивними відповідями по радіозв’язку. Як інформує «Главком», про цей випадок розповів командир 9-ї роти 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Ігор із позивним Ряба.

Після ротації бійці зайшли на позицію, тримали її та брали полонених. У якийсь момент зв’язок із ними зник. Спершу командування не запідозрило нічого критичного – вирішили, що на позиції можуть проводити інженерні роботи.

Командири зрозуміли, що бійці в полоні, за дивними відповідями по радіозв’язку. Історія неймовірного порятунку на фронті фото 1

Згодом ефір знову з’явився. Відповіді були звичними за змістом, але звучали неприродно.

«Вони казали все стандартне: «4.5.0» та інші завчені фрази. Але чомусь почали заїкатися. Стали закрадатися думки, що вони це роблять навмисно і тим самим намагаються нам щось додатково передати».

Командири зрозуміли, що бійці в полоні, за дивними відповідями по радіозв’язку. Історія неймовірного порятунку на фронті фото 2

Підозри передали командуванню, після чого позицію та місцевість довкола додатково перевірили з повітря. З’ясувалося, що туди зайшли четверо російських військових і взяли українських бійців у полон.

Тоді помітили ще одну важливу деталь: росіяни панічно реагували на безпілотники.

Командири зрозуміли, що бійці в полоні, за дивними відповідями по радіозв’язку. Історія неймовірного порятунку на фронті фото 3

«Виходили з бліндажа, але як тільки бачили будь-яку «пташку» – одразу ховалися назад».

На командно-спостережному пункті почали шукати спосіб визволити своїх без прямого штурму. Вирішили використати страх росіян і перейти до переговорів по радіозв’язку. Окупантам дали зрозуміти, що їхнє місце перебування відоме, і запропонували кілька варіантів. Один із них – залишити українських полонених і відійти «зеленим коридором».

Командири зрозуміли, що бійці в полоні, за дивними відповідями по радіозв’язку. Історія неймовірного порятунку на фронті фото 4

За словами Ігоря Ряби, жорсткі умови переговорів були психологічним прийомом, покликаним переконати росіян, що залишатися на позиції для них небезпечно. Троє погодилися залишити українських військових і пішли. Четвертий спочатку заявив, що хоче здатися в полон. За словами командира роти, він розповідав про вагітну дівчину й просив зберегти йому життя. Але згодом росіянин спробував схопити зброю та напасти на українських бійців.

«І це була його фатальна помилка. Підсумок, гадаю, зрозумілий – 200-й».

Командири зрозуміли, що бійці в полоні, за дивними відповідями по радіозв’язку. Історія неймовірного порятунку на фронті фото 5

Ігор Ряба каже, що цей випадок добре показав: на війні хитрість іноді дає результат, але тільки тоді, коли вона прорахована до дрібниць.

Нагадаємо, на Донеччині виявлено двох російських диверсантів, які, за попередніми даними, перейшли лінію бойового зіткнення в районі Кремінної та прямували в бік Павлограда.

Також українські військові провели серію контратак на різних ділянках фронту та завадили російській армії досягти підтвердженого просування одразу на кількох напрямках. На окремих ділянках Сили оборони також змогли покращити свої позиції.

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Теги: історія полон військові повітря росіяни

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