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Росія атакувала судно Танзанії, яка підтримує Москву: загинув капітан

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія атакувала судно Танзанії, яка підтримує Москву: загинув капітан
фото: proagro.com.ua (ілюстративне)

Під час удару по цивільному судну в Чорному морі троє членів екіпажу дістали поранення

Російський безпілотник 17 вересня атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу отримали поранення. Про атаку повідомила Адміністрація морських портів України, пише «Главком».

Удар стався під час руху судна до українського порту. Після атаки загинув капітан, троє членів екіпажу були поранені. Інформація про стан судна та характер його пошкоджень наразі уточнюється.

Йдеться про судно, яке ходить під прапором Танзанії. Країна підтримує робочі та політичні зв'язки з Росією, зокрема не приєдналася до західних санкцій проти Москви.

Попри це, російський безпілотник атакував танзанійське цивільне судно в Чорному морі під час його прямування до українського порту. Росія регулярно атакує українські порти та цивільні судна, які прямують до них. Подібні удари створюють додаткові ризики для роботи українського морського коридору.

У липні російські війська також атакували в Чорному морі два торговельні судна під прапорами Танзанії та Ліберії. Тоді внаслідок удару по одному з них загинув капітан, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Варто нагадати, що російські війська здійснили чергову атаку на цивільне судноплавство, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та звичаї ведення війни. Вранці ворог завдав удару безпілотником типу шахед по цивільному буксиру, внаслідок чого на судні спалахнула пожежа.

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Теги: росія окупанти Чорне море війна корабель

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