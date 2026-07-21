Як проходив день на борту «Титаніка»? В Англії продають унікальний лот

Вартість листа аукціон оцінює у 47 тис. доларів.

Британській аукціонний дім Генрі Олдріджа виставив на аукціон справжній лист пасажира легендарного «Титаніка», де чоловік описав своє перебування на борту лайнера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на газету The Independent.

Як стало відомо, лист належить одному з пасажирів загиблого корабля, англійському торговцю музичними інструментами, Генрі Прайсу Годжесу. Тоді він був пасажиром другого класу, і прямував до Бостона в гості до родичів. Лист датований 10 квітня і має поштовий штемпель Квінстауна.

"Дуже дякую за телеграму та побажання. Руху корабля зовсім не відчуваєш, а погода дуже гарна.На верхній палубі близько 200 хлопців (від 20 років і старше) марширують колом і співають, інші грають у доміно й карти в салонах, хтось читає, хтось пише – все зовсім не так, як уявляєш собі море. Перекажи своєму батьку, що я дуже засмучений через те, що він не приїхав, але розумію – не міг інакше, а те, що замість нього приїхав твій брат, було більш ніж очікувано. Іду спати раненько, бо втомився як собака. Бувай, Гекторе. Найкращі побажання. Твій друг Г.П. Годжес", – йшлось в листі.

Годжес загинув 15 квітня 1912 року, коли загибель корабля забрала життя 1500 людей. Його тіло згодом знайшли з рятувального судна «Маккей-Беннет» та поховали на кладовищі у Шотландії.

За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, листи від пасажирів другого класу, є найрідкіснішими історичними знахідками з корабля. На його думку, цей документ дає безцінну можливість зазирнути в життя на борту найзнаменитішого корабля у світі.