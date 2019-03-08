Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения



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Люк Перри

Актер умер после обширного инсульта, так и не приходя в сознание

Стали известны подробности смерти Люка Перии. Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» был госпитализирован 27 февраля, после того как дома у него случился обширный инсульт. Его доставили в больницу, где он скончался так и не придя в сознание после сильнодействующих седативных средств.

Источники, близкие к семье покойного, рассказали, что его родным пришлось принимать тяжелое решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения спустя пять дней. Близкие Люка надеялись, что смогут его «вытащить» из искусственной комы в течение 48 часов, но к несчастью, он так и не пришел в сознание, пишет US Magazine.

Представитель Люка объявил о смерти артиста в понедельник, 4 марта, сообщив, что Перри умер в окружении своих близких - невесты Мэдисон Бауэр, детей Джека и Софи и своей экс-супруги Рэйчел Шарп.