  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения

    • Розсилка
    Люк Перри - Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Люк Перри

    Актер умер после обширного инсульта, так и не приходя в сознание

    Стали известны подробности смерти Люка Перии. Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» был госпитализирован 27 февраля, после того как дома у него случился обширный инсульт. Его доставили в больницу, где он скончался так и не придя в сознание после сильнодействующих седативных средств.

    Источники, близкие к семье покойного, рассказали, что его родным пришлось принимать тяжелое решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения спустя пять дней. Близкие Люка надеялись, что смогут его «вытащить» из искусственной комы в течение 48 часов, но к несчастью, он так и не пришел в сознание, пишет US Magazine.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
    Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения

    Представитель Люка объявил о смерти артиста в понедельник, 4 марта, сообщив, что Перри умер в окружении своих близких - невесты Мэдисон Бауэр, детей Джека и Софи и своей экс-супруги Рэйчел Шарп.

     

    знаменитости актер умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ