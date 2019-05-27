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    Жизнь

    Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл

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    <p>Серена Уильямс</p> <p>Фото: Daily Mail</p> - Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл

    Серена Уильямс

    Фото: Daily Mail

    Малыш Арчи продолжает принимать гостей

    Сын принца Гарри и Меган Маркл, пожалуй, самый знаменитый младенец во всем мире. Неудивительно, что познакомиться с ним хотят не только поклонники, но и знаменитости.

    На днях маленького Арчи навестила Серена Уильямс. Как сообщает The Daily Mail, теннисистка давняя подруга Меган, она присутствовала на ее свадьбе с принцем. На прошлой неделе спортсменка вместе с мужем Алексисом Оганяном и дочерью Олимпией тайно приехала во Фрогмор в коттедж августейшей пары.

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    Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл
    Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл
    Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл
    Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл
    Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл
    Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл

    Издание отмечает, что визит был очень непродолжительным ввиду того, что Уильямс торопилась на Открытый чемпионат Франции.

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    знаменитости Меган Маркл
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