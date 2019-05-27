Серена Уильямс тайно навестила сына Меган Маркл
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Серена Уильямс
Фото: Daily Mail
Малыш Арчи продолжает принимать гостей
Сын принца Гарри и Меган Маркл, пожалуй, самый знаменитый младенец во всем мире. Неудивительно, что познакомиться с ним хотят не только поклонники, но и знаменитости.
На днях маленького Арчи навестила Серена Уильямс. Как сообщает The Daily Mail, теннисистка давняя подруга Меган, она присутствовала на ее свадьбе с принцем. На прошлой неделе спортсменка вместе с мужем Алексисом Оганяном и дочерью Олимпией тайно приехала во Фрогмор в коттедж августейшей пары.
Издание отмечает, что визит был очень непродолжительным ввиду того, что Уильямс торопилась на Открытый чемпионат Франции.