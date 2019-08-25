Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием его тещи



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По словам комика, ни он лично, ни его жена не делали попыток «решить» вопрос с судьями или прокурорами

Украинский шоумен Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием его тещи. Комментарий Притула написал на своей странице в Facebook.

По его словам, ни он лично, ни его жена не оказывали попытки «решить» вопрос с судьями или прокурорами.

«Лично я, как муж своей жены, конечно же, предложил маме своей жены помощь в адвокатском сопровождении и сказал тестю и теще, что моя семья готова посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять такую помощь. На что я лично надеюсь», - написал Притула.

Также шоумен считает нужным донести до общественности и журналистам, что правонарушение совершило конкретное лицо с конкретной фамилией и именем. И Притула не хочет, чтобы виновных искали среди людей, которые никоим образом не причастны к инциденту.

«Я не сидел за рулем этого авто и не готов комментировать ситуацию, поскольку не был свидетелем происшествия. Мне жаль, что так произошло. Я не знаю, чем могу лично помочь семье пострадавших, кроме вышеупомянутых инициатив», - добавил Притула.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева в одном из дворов автомобиль, за рулем которого находилась 59-летняя теща Притулы, на высокой скорости наехал на женщину и ее ребенка.