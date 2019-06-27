Сергей Притула рассказал, что ему предстоит сложная операция на ноге



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Сергей Притула

Совсем недавно всех ошарашила неприятная новость – телеведущий Сергей Притула серьезно травмировался

О неприятном инциденде телведущий и будущий политик сообщил в соцсети.

Хоть Сергей и не стал раскрывать подробности того, каким образом получил травму, он признался, что ему придется лечь в больницу и даже пережить операцию.

«Еще успел дать пару интервью, принять гостей и сняться в партийном рекламном ролике. А потом все закпретили, – рассказывает ведущий Нового канала. – Доктора сказали, что я чемпион! Из всез вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму. Короче, очень не во время я выпадаю из обоймы».

Сергей также уточнил, что все его планы на ближайшее время отменены и призвал своих подписчиков беречь свое здоровье.

«Меня не будет в Киеве недели-полторы. Стационар плюс операция. Но я постараюсь быть активным в соцсети. А когда вернуть, то и в ток-шоу появлюсь. В конце концов, нога - это не готова и не руки. Мене не буде в Києві тиждень-півтора. Стаціонар плюс операція», – написал Притула.