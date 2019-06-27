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    Жизнь

    Сергей Притула рассказал, что ему предстоит сложная операция на ноге

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    Сергей Притула - Сергей Притула рассказал, что ему предстоит сложная операция на ноге
    Сергей Притула

    Совсем недавно всех ошарашила неприятная новость – телеведущий Сергей Притула серьезно травмировался

    О неприятном инциденде телведущий и будущий политик сообщил в соцсети. 

    Хоть Сергей и не стал раскрывать подробности того, каким образом получил травму, он признался, что ему придется лечь в больницу и даже пережить операцию.

    «Еще успел дать пару интервью, принять гостей и сняться в партийном рекламном ролике. А потом все закпретили, – рассказывает ведущий Нового канала. – Доктора сказали, что я чемпион! Из всез вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму. Короче, очень не во время я выпадаю из обоймы».

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    Сергей Притула рассказал, что ему предстоит сложная операция на ноге
    Сергей Притула рассказал, что ему предстоит сложная операция на ноге

    Сергей также уточнил, что все его планы на ближайшее время отменены и призвал своих подписчиков беречь свое здоровье.

    «Меня не будет в Киеве недели-полторы. Стационар плюс операция. Но я постараюсь быть активным в соцсети. А когда вернуть, то и в ток-шоу появлюсь. В конце концов, нога - это не готова и не руки. Мене не буде в Києві тиждень-півтора. Стаціонар плюс операція», – написал Притула.

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