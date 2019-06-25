Рвотный рефлекс и медики на площадке: Юрий Горбунов рассказал, как вел эфир с бодуна



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Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

Телеведущий признался, что ему было очень плохо и он не мог разговаривать

Ведущие рассказали об эфире с бодуна, матах, обидах и звездной болезни. Смотри реальную, а не экранную историю утреннего шоу Нового канала в новом выпуске «Экзамена» на канале Маши Ефросининой.

Сложно поверить, но в этом году легендарному «Подъему» на Новом канале исполняется 20 лет. Тогда пара «Маша-Юра» на два утренних часа врывалась в жизни украинцев и ставала членами многих семей: шутила, ссорилась, экспериментировала без границ, принимала звонки в студию. За шесть лет совместной работы Маша и Юра срослись в одного человека в сознании зрителя. А в реальности на третий год работы в «Подъеме» так надоели друг другу, что вовсе не разговаривали, когда выключались камеры. После ухода из проекта при встрече здоровались из вежливости.

Впервые за долгое время двое уже топовых ведущих Украины встретились, чтобы «закрыть гештальты». Вереница дружеских воспоминаний, закадровых историй и признаний закончилась обоюдными извинениями и обнимашками. Маше и Юре было что вспомнить!

«Я помню классный эфир, когда я пришел с большого бодуна, - признался Юра. – Это была классная тема. Я протрезвел. Но когда в пол седьмого включилась камера и мы говорили: «Доброе утро», у меня начался рвотный рефлекс. Я не очень мог разговаривать. Поэтому Маруся уложила меня на диван. И весь эфир у нас был посвящен бодуну. Звонили люди и говорили: «Юрец, мы сейчас такие же. Пей кефир». Мария весь эфир бадяжила рассолы, кефиры. Под конец приехала доктор. Я сидел, как манекен. Вона сказала, показывая на меня: «Классическое отравление алкоголем – смотрите. Зеленый цвет лица». Было видно драже через грим».





Маша Ефросинина и Юрий Горбунов

Во время записи хохот не прекращался. Звучали откровенные истории о прошлом, семьях, ухаживаниях и воспитании детей, но все равно возвращались к «Подъему». Маша вспомнила, как Юра за несколько секунд излечил ее от звездной болезни:

«Все, что я прошла за это время, заложено во взрослой жизни тобой, – призналась Ефросинина. – Понимаю, что и обижала много, и что в свое время не сказала спасибо. Тебя можно благодарить за то, что ты не дал мне разболеться звездной болезнью. Я помню п****ли, которых от тебя отгребла. Конкретные. Когда я кому-то на какой-то встрече нахамила. Мне было лет 20, может быть. Ты меня вывел за дверь и сказал: «Значит так, Мария. Сегодня все это у тебя есть, а завтра всего этого у тебя не будет. И ты не имеешь никакого права так прикладывать людей. Сегодня ты кто-то, а завтра – никто. Запомни это на всю жизнь». Как рукой сняло (смеется)».

Прошлые обиды уже забыты. Спустя время Маша-Юра вспомнили, как их называли Бивисом и Батхетом, как они разводили на эмоции Михаила Боярского, как нервничали из-за лишнего веса, как поддерживали друг друга в сложные времена. «Экзамен» Маши Ефросининой хоть на полтора часа, но вернул любимую пару ведущих.