Черный цвет и микробы на коже: ученый объяснил, как комары находят своих жертв для нападения



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комары ориентируются на химические «следы», оставляемые человеческим телом

Надоедливых насекомых, которые оставляют укусы на теле, могут привлекать порядка трехсот различных компонентов, среди которых - температура тела и наличие микробов на коже.

Ученый-энтомолог Йуп ван Луна из Вагенингенского университета (Нидерланды) опубликовал свои объяснения по поводу того, как комары находят своих жертв. В частности, выслеживать объект для нападения насекомым помогает углекислый газ, который мы испускаем.

«Если комар на улице, то он летит против ветра, ориентируясь на след от углекислого газа. В помещении комар заметит не только наличие следа, но и другие факторы: температуру кожи человека, испарения и выделения. Особенно интересуют комаров химические соединения, которые образуют микробы, живущие на коже», - рассказал ученый.

Комары, по некоторым данным, чаще выбирают своими жертвами тех людей, у кого состав кожных бактерий является более однородным, - это показал ряд экспериментов, проведенных в 2011 году. Причем, как оказалось, такая закономерность относится в первую очередь к мужчинам.



По словам ученого, состав кожных бактерий зависит от многих параметров – конечно, на него влияет генетика, которая, в свою очередь, может зависеть от состояния окружающей среды. Специалист заявил, что человек вряд ли способен контролировать состав бактерий на своей коже, хотя определенные привычки могут способствовать изменениям в бактериальной флоре – это употребление алкоголя и табака, злоупотребление сахаром, частое использование моющих средств.



Также энтомолог добавил, что комаров привлекает черный цвет, так что человек в черной одежде, скорей всего, подвергнется нападкам комаров.

Джерело: Medikforum.ru