Сериал «Симпсоны» продлили еще на два сезона



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Создатели культового мультика решили продлить проект

Любители мультсериала «Симпсоны» могут ликовать, их любимые герои снова вернутся на экраны. Целых два новых сезона подарят поклонникам создатели проекта. О решении продлить работу над мультиком было сообщено недавно.

Всего прошло 30 сезонов «Симпсонов». В завершении тридцатого появились новости, что это последняя история семейки и продолжения не будет. Но теперь авторы и продюсеры уверяют, что количество эпизодов достигнет 713!

Поклонники гадают сколько же будет новых серий, но наверняка на экраны появится не менее сорока блоков.

Кстати, «Симпсоны» смогут удержать мировой рекорд среди многосерийных шоу, выходящих в прайм-тайм.

Впервые на экранах семейка появилась в апреле 1987 года. Мультик создается по своим принципам. Один из создателей популярного телешоу «Симпсоны» Майк Рейсс признался, что существуют табу, которые никто не обходит. Например, в браке Гомера и Мардж никогда не случится измена. А еще супруги никогда не поднимают руку друг на друга.