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    Жизнь

    Сестра Бритни Спирс на Tesla переехала котиков и обвинила в этом Илона Маска

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    Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн - Сестра Бритни Спирс на Tesla переехала котиков и обвинила в этом Илона Маска
    Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн
    Фото: @jamielynnspears

    Самого богатого человека в мире обвинили в смерти кошек

    Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн обвинила главу компании Tesla в смерти ее кошек. Об этом пишет TMZ.

    Девушка утверждает, что двигатель автомобилей Tesla настолько тихий, что животные не слышат его и не понимают, когда машина начинает сдавать назад. Из-за этого «дефекта» Спирс-младшая лишилась кошек, после чего потребовала от Маска изменить звук двигателя.

    Американка не привела подробностей происшествия и не сказала, сколько животных пострадали из-за тихого автомобиля. При этом Джейми Линн Спирс призналась, что в данном случае имеет место также и вина водителя авто.

    Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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