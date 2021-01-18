Сестра Бритни Спирс на Tesla переехала котиков и обвинила в этом Илона Маска

Самого богатого человека в мире обвинили в смерти кошек

Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн обвинила главу компании Tesla в смерти ее кошек. Об этом пишет TMZ.

Девушка утверждает, что двигатель автомобилей Tesla настолько тихий, что животные не слышат его и не понимают, когда машина начинает сдавать назад. Из-за этого «дефекта» Спирс-младшая лишилась кошек, после чего потребовала от Маска изменить звук двигателя.

Американка не привела подробностей происшествия и не сказала, сколько животных пострадали из-за тихого автомобиля. При этом Джейми Линн Спирс призналась, что в данном случае имеет место также и вина водителя авто.

Ранее «Скотч» сообщал, что сильнейший за последние 50 лет снегопад прошел в Мадриде. Там выпало 20-30 сантиметров снега. Местами снега оказалось даже слишком много. Но испанцы не стали терять время зря и устроили праздник.