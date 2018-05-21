На сайте королевской семьи появилась страница Меган Маркл

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Меган Маркл

На официальном сайте британской королевской семьи появилась страница, посвященная герцогине Сассекской Меган Маркл

На ней лишь вскользь упоминается об актерской карьере Меган Маркл и акцентируется внимание на ее благотворительной деятельности.

«С юного возраста Герцогиня остро ощущала социальные проблемы и активно участвовала в благотворительной работе. В возрасте 11 лет она успешно проводила кампанию за то, чтобы в рекламе моющего средства не использовали сексистский язык...Этот ранний опыт помог сформировать ее пожизненную приверженность таким целям, как социальная справедливость и расширение прав и возможностей женщин», - сказано на странице.

В тексте упоминается, что Меган Маркл является послом благотворительных организаций World Vision Canada и «ООН-Женщины» и даже приводится цитата с ее выступления: «Я гожусь тем, что я женщина и феминистка».

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл королева Великобритании пожаловала им титулы герцога и герцогини Сассекских. Этот титул был учрежден относительно недавно - в 1801 году. До сих пор он принадлежал лишь одному человеку.

Первый герцог Сассекский был женат дважды, но ни одна из его жен не получила титула герцогини, будучи недостаточно аристократического происхождения. Меган Маркл тоже не аристократка, но титул герцогини она получила. Винздоры пытаются идти в ногу со временем, и требования к потенциальным членам королевской семьи уже не такие жесткие.

Сразу после свадьбы Меган и Гарри займутся своими прямыми обязанностями, как члены королевской семьи. 22 мая они присоединятся к принцу Чарльзу и его жене Камилле в парке Букингемского дворца, где будет прием в честь всех благотворительных организаций, которые поддерживает принц Уэльский. Ради этого мероприятия герцог и герцогиня Сассекские отложили медовый месяц, который, по слухам, пройдет в Намибии.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине