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    В сеть просочилось видео, на котором Бекхэм целует Элтона Джона

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    Дэвид Бекхэм - В сеть просочилось видео, на котором Бекхэм целует Элтона Джона
    Дэвид Бекхэм

    музыкант загадочно облизался после встречи с бывшим футболистом

    Пользователи сети активно обсуждают видео, в котором бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм целует в губы легендарного музыканта Элтона Джона. Этот курьез произошел на вечеринке после свадьбы принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

    Многие отметили, что после поцелуя с Бекхэмом, Элтон Джон начал облизывать губы. «Видимо, очень сладенький», - поиздевались комментаторы. Приветствие футболиста и музыканта уже успели назвать «самым горячим поцелуем» на свадьбе.

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