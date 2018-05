В сеть просочилось видео, на котором Бекхэм целует Элтона Джона

музыкант загадочно облизался после встречи с бывшим футболистом

Пользователи сети активно обсуждают видео, в котором бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм целует в губы легендарного музыканта Элтона Джона. Этот курьез произошел на вечеринке после свадьбы принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Многие отметили, что после поцелуя с Бекхэмом, Элтон Джон начал облизывать губы. «Видимо, очень сладенький», - поиздевались комментаторы. Приветствие футболиста и музыканта уже успели назвать «самым горячим поцелуем» на свадьбе.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips

Джерело: Вести