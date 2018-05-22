Принцу Гарри и Меган Маркл пришлось отложить медовый месяц

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Принц Гарри и Меган Маркл

После роскошной свадьбы принца Гарри и Меган Маркл ожидал не менее роскошный медовый месяц, но к сожалению молодоженам пришлось его отложить

У новоиспеченных герцогини и герцога Сассекских есть королевские обязанности, которые необходимо выполнить, несмотря ни на что.

Правда на этот раз обязанности более чем приятные. Новоиспеченным супругам в обязательном порядке необходимо присутствовать на юбилее принца Чарльза.

Торжество по случаю 70-летия наследника престола состоится сегодня, 22 мая в саду Букингемского дворца. После этого Гарри и Меган смогут отправится в медовый месяц.

Отметим, что до сих пор нет официальной информации о том, где же все-таки проведут медовый месяц молодожены.

Сначала в СМИ появились слухи о том, что принц Гарри увезет любимую в Ботсвану. Именно туда Гарри и Меган отправились в свое первое путешествие, там начался их роман и оттуда Гарри привез бриллиант для обручального кольца Меган.

Вторым вариантом были Карибские острова, а третьим - остров Палаван, Филиппины, о котором актриса писала еще в своем блоге The Tig. Однако инсайдеру Daily Mail удалось узнать, что Гарри планирует увезти возлюбленную в Намибию.

Так ли это на самом деле, мы узнаем чуть позже.

Джерело: graziamagazine.ru