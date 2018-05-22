Кенсингтонский дворец опубликовал официальные свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Молодожены Меган Маркл и принц Гарри в окружении малышей

Снимки были сделаны 19 мая в зеленой гостиной Виндзорского замка

В сети появились официальные портреты новоиспеченной королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл. Фотографии опубликовали в твиттере Кенсингтонского дворца.

Фотографии сделаны Алексом Любомирски в Виндзорском замке сразу после торжественной части и венчания.

На данный момент пресс-служба Кенсингтонского дворца представила три снимка – групповой портрет королевской семьи и матери Меган Дории Рэгланд, романтичный снимок Гарри и Меган, сидящих на лестнице, а также портрет молодоженов в окружении маленьких подружек невесты и мальчиков-пажей.

Читайте также: Элегантная невеста, слезы и нежные поцелуи: фоторепортаж с венчания Меган Маркл и принца Гарри