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    Опубликованы трогательные эскизы свадебного платья Меган Маркл

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    Свадьба принца Гарри и Меган Маркл - Опубликованы трогательные эскизы свадебного платья Меган Маркл
    Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

    Эскизы стильного наряда опубликовала креативный директор Givenchy Клэр Уейт Келлер

    Многие высоко оценили свадебное платье супруги принца Гарри Меган Маркл. После церемонии их бракосочетания, которая состоялась 19 мая, интернет-запросы на наряды Givenchy, под брендом которого и было пошито платье, выросли в сотни раз.

    Пятиметровая фата и бриллиантовая тиара очень гармонично смотрелись на новоиспеченной герцогине Сассекской. Автором наряда Меган стала креативный директор Givenchy Клэр Уейт Келлер.

    Дизайнер представила оригинальные эскизы платья Меган. По словам Келлер, роскошная фата жены принца Гарри была выполнена из шелкового тюля с отделкой из ручной вышивки.

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    Опубликованы трогательные эскизы свадебного платья Меган Маркл
    Опубликованы трогательные эскизы свадебного платья Меган Маркл
    Опубликованы трогательные эскизы свадебного платья Меган Маркл
    Опубликованы трогательные эскизы свадебного платья Меган Маркл

    По предварительным данным, свадебное платье от Givenchy обошлось Меган Маркл в $135 тыс.

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    Джерело: ТСН

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