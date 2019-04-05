Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз



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Фото: instagram / gordongram

Сына назвали Оскаром

52-летний знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, прославившийся благодаря кулинарным шоу, стал отцом в пятый раз. 44-летняя жена Тана родил звезде сына, которого супруги назвали Оскаром.

В своем Instagram Гордон, делясь радостными новостями, пошутил, что с супругой «наконец-то получили своего Оскара». Как отмечает Daily Mail, заботливые и продвинутые родители уже создали новорожденному его аккаунт в Instagram. Правда, никаких постов в нем пока еще нет.

Гордон и Тана уже воспитывают 21-летнюю Меган, 17-летнюю Матильду и близнецов Джека и Холли, которым по 19 лет.

Напомним, новости о предстоящем пополнении в семействе телезведы появились в прессе всего три месяца назад. Такая закрытость вполне объяснима, ведь, как писал портал Тeleprogramma.pro, чета могла стать родителями в пятый раз еще в 2016 году. Но тогда произошла трагедия – на пятом месяце беременности у Таны случился выкидыш.

Джерело: teleprogramma.pro