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    Жизнь

    Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз

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    Фото: instagram / gordongram - Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз
    Фото: instagram / gordongram

    Сына назвали Оскаром

    52-летний знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, прославившийся благодаря кулинарным шоу, стал отцом в пятый раз. 44-летняя жена Тана родил звезде сына, которого супруги назвали Оскаром.

    В своем Instagram Гордон, делясь радостными новостями, пошутил, что с супругой «наконец-то получили своего Оскара». Как отмечает Daily Mail, заботливые и продвинутые родители уже создали новорожденному его аккаунт в Instagram. Правда, никаких постов в нем пока еще нет.

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    Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз
    Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз
    Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз
    Шеф-повар Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз

    Гордон и Тана уже воспитывают 21-летнюю Меган, 17-летнюю Матильду и близнецов Джека и Холли, которым по 19 лет.

    Напомним, новости о предстоящем пополнении в семействе телезведы появились в прессе всего три месяца назад. Такая закрытость вполне объяснима, ведь, как писал портал Тeleprogramma.pro, чета могла стать родителями в пятый раз еще в 2016 году. Но тогда произошла трагедия – на пятом месяце беременности у Таны случился выкидыш.

     

    Джерело: teleprogramma.pro

    знаменитости родители
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