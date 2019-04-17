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    Жизнь

    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри

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    Принц Гарри - Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Принц Гарри

    Кэролин Робб поделилась забавным воспоминанием о герцоге Сассекском

    Несмотря на то, что жизнь принцессы Дианы была под прицелом камер, она всегда старалась создать комфортные условия для своих сыновей, чтобы оградить их от лишнего внимания прессы.

    В повседневной жизни, как и любая мама, она была не прочь порой побаловать своих наследников. Личный шей-повар семьи принца и принцессы Уэльских Кэролин Робб, которую наняли в 1989 году, рассказала о самом любимом десерте Гарри в детстве - ватрушках с патокой.

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    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри
    Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри

    Порой она делала их по 50 штук и они хранились в холодильнике в качестве специального лакомства. Однажды к Робб на кухню до завтрака прибежал Гарри и спросил у повара, может ли он съесть одно из них. Кэролин ответила, что ему придется спросить разрешения у мамы.

    Когда он прибежал обратно, то принес записку, где рукой Дианы было написано: «Мама сказала окей!».

    Робб тут же узнала почерк принцессы и поняла, что Гарри удалось «развести» маму на сладости, пишет Mirror.

     

    Принц Гарри еда
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