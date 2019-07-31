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    Жизнь

    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками

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    Ким Кардашьян - Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Ким Кардашьян

    Девочке уже пророчат статус мегазвезды

    Норт Уэст умилила поклонников звездного семейства своей идеальной растяжкой. Шестилетняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста показала гимнастические упражнения во время семейного ужина.

    Гордая бабушка запечатлела этот миг. «Тот момент, когда Кайли решила научить Норт своим главным акробатическим трюкам прямо во время ужина. И, кстати, они обе такие гибкие», – подписала кадр Дженнер.

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    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками
    Шестилетняя дочь Ким Кардашьян восхитила сеть акробатическими трюками

    Друзья и поклонники семьи тоже не остались в стороне. «Неплохой способ развеселить Канье», «Это очень смешно! И разве не все поступают также во время еды?», «Вы вообще заметили, что Норт выполняет упражнение вполне себе профессионально», – написали они.

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    дети звезд Кардашьян
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