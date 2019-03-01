Сканадльно известная резиденция Майкла Джексона продается за $31 миллион



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скандальный фильм «Покидая Неверленд» рассказывает якобы о домогательствах Майкла Джексона к его малолетним танцорам, и ранчо фигурирует в кинокартине

Знаменитый дом Майкла Джексона «Нетландию» выставили на продажу по рекордно низкой для ранчо цене - $31 млн. Это меньше суммы, которую готовы были заплатить за особняк в 2015 году - $100 млн, почти на 70%.

Снижение цены на культовый дом знаменитого певца кажется странным: ранчо занимает более 1000 квадратных метров, содержит бассейн, баскетбольную площадку, несколько гостевых домиков, и всё это великолепие располагается в солнечной Калифорнии. Дом был дорог для Майкла Джексона – он прожил там вплоть до собственной смерти.

Специалисты издания Wall Street Journal связывают торги недвижимости по сниженной цене с выходом документального фильма о Майкле Джексоне. Ранее «Покидая Нетландию» был показан на кинофестивале Sundance и вызвал скандал в том числе и среди родственников Майкла Джексона. Канал НВО, который выпускает «Игру престолов», намерен в начале марта показать документальный фильм о домогательствах певца, не смотря на то, что представители Джексонов подали в суд на телеканал и требуют $100 млн за оскорбление личности покойной звезды.