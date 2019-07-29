Скандал: к детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон подпустили бывшего заключенного, осужденного за пытки над людьми



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Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Представители Букингемского дворца заявили, что случай сильно встревожил Кейт и Уильяма и стал поводом для серьезной проверки службы безопасности

Бывший заключенный, который провел в тюрьме семь лет за жестокие пытки над людьми, смог попасть в Кенсингтонский дворец и подойти к детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Выйдя на свободу, экс-преступник Даррен Бенджамин устроился работать в частную компанию перевозчиком мебели: по данным The Sun, 14 июля он приехал во дворец и встретил играющих в саду принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту, за которыми присматривала няня. Позже 40-летний Даррен хвастался перед своими друзьями тем, что вплотную подошел к старшему сыну герцогов Кембриджских, и описал его как «славного малого».

Представители Букингемского дворца заявили, что этот случай сильно встревожил Кейт и Уильяма и стал поводом для серьезной проверки службы безопасности, которая халатно отнеслась к своей обязанности выяснять репутацию тех, кто оказывается рядом с наследниками британского престола. В случае с Бенджамином, охрана упустила тот факт, что в 2008 году он был одним из четырех уголовников, которые связали невинного мужчину в его доме, поливали его спину кипятком, а также оставили ножевые ранения на ногах.