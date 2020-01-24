Скандал с Гарри и Меган подорвал здоровье Елизаветы II



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Елизавета на ближайшем мероприятии не появится из-за плохого самочувствия

93-летняя королева отменила важную встречу за полчаса до ее начала

Скандал с выходом Гарри и Меган из королевской семьи подкосил здоровье Елизаветы II. Поводом для беспокойства общественности стал официальный отказ королевы от участия в собрании Сандрингемского женского института. Поскольку королева является модератором собрания, ее присутствие на нем всегда отмечалось по умолчанию, однако в этот раз за полчаса до встречи в West Newton Village Hall величественная особа все отменила.

Позже к недоумевающим гостям вышла служба безопасности. Официальные представители пояснили прессе и остальным, что в этот раз Елизавета на мероприятии не появится из-за плохого самочувствия. Предварительно было объявлено, она простудилась, однако, как уверили в Букингемском дворце, это не повод для паники, отмечает Yahoo.

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