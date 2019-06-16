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    Жизнь

    Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

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    Франко Дзеффирелли - Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
    Франко Дзеффирелли

    Знаменитого итальянского продюсера и сценариста не стало в 96 лет

    В Риме скончался один из самых знаменитых деятелей мирового кино и театра Франко Дзеффирелли. Режиссера, создавшего фильмы «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» и «Джейн Эйр», не стало в 96 лет.

    Дзеффирелли умер в собственном доме после продолжительной болезни на руках приемных сыновей Пиппо и Лучано. Похороны состоятся в понедельник, 17 июня. О том, что прославленного мэтра не стало, одним из первых сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла. Он принес трогательные соболезнования близким режиссера.

    «Прощай, маэстро. Флоренция никогда не забудет тебя», – написал Нарделла в Twitter.

    Как напоминает издание La Repubblica, Франко Дзеффирелли служил искусству свыше шестидесяти лет, он продолжал работать до своих последних дней. Его картина «Ромео и Джульетта», главные роли в которой сыграли Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, вышла на экраны в 1968 году. Эта экранизация произведения Шекспира получила сразу две премии «Оскар», три «Золотых глобуса» и другие престижные кинонаграды.

    Сам Дзеффирелли стал пятикратным лауреатом премии Давида ди Донателло, был удостоен премии BAFTA и дважды – премии «Эмми». Также режиссер вел активную благотворительную деятельность и входил в состав итальянского Сената.

    кино умер
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