Скончался солист британской группы Talk Talk



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Марк Холлис

Музыканту было 64 года

Накануне на своей странице в Facebook басист известной и популярной в 80-е годы британской группы Talk Talk Пол Уэбб поделился печальными новостями. На 65-м году жизни умер солист музыкального коллектива Марк Холлис.

По словам Уэбба, эта новость шокировала и опечалила его. Коллега отмечает, что Холлис был гениальным музыкантом и для него было честью и удачей играть вместе. Также басист написал, что многие идеи Холлиса оказались прорывными и оставили свой след в творчестве многих исполнителей его поколения.

О том, что стало причиной смерти певца, а также о дате месте его захоронения пока ничего не сообщается.

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