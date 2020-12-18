Скончался знаменитый актер из «Звездных войн»

Актер сыграл Бобу Фетта в фильмах «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар»

Британский актер Джереми Буллок, известный по роли Бобы Фетта в «Звездных войнах», умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

По словам представителей артиста, он скончался в четверг, 17 декабря, в Лондоне от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона (патология центральной нервной системы). «Он умер мирно, в больнице, в окружении своей семьи, от проблем со здоровьем, вызванных многолетней борьбой с болезнью», — подчеркнули его агенты. У Буллока остались жена, трое сыновей и десять внуков.

Актер сыграл Бобу Фетта в фильмах «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» 1980 года и «Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая» 1983 года. Также он снимался в картинах «Шпион, который меня любил» и «Осьминожка» (десятый и тринадцатый фильмы о Джеймсе Бонде). Также он появлялся в британских телесериалах, включая «Доктор Кто» и «Робин из Шервуда». За всю карьеру актер сыграл более чем в 100 кинопроектах.

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