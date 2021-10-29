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    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли

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    Брэд Питт и Анджелина Джоли - Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт и Анджелина Джоли

    Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию актера

    Голливудский актер Брэд Питт проиграл в суде своей бывшей жене, актрисе Анджелине Джоли, сообщает PEOPLE. Верховный суд Калифорнии отклонил его апелляцию относительно продолжающегося дела об опеке над детьми.

    В сентябре адвокаты артиста подали прошение о пересмотрении дела об опеке над их с Джоли детьми после отстранения судьи, предоставившему Питту больше времени для общения с детьми, которое привело к аннулированию его решения. Его отстранение вернуло условия опеки пары над детьми к соглашению от ноября 2018 года, исходя из которого Джоли фактически является единоличным опекуном всех их с Питтом детей. Юристы актера намерены продолжать работу над делом и привлечь для этого независимых экспертов.

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    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли
    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

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    Теги: знаменитости дети звезд актер шоу-бизнес
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    Брэд Питт не сумел отсудить детей у Анджелины Джоли