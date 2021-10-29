Юрий Бардаш выпустил первый трек на украинском

Еще недавно Юрий Бардаш заявлял, что в Украине «притесняют русскоязычное население»

Скандальный продюсер и музыкант Юрий Бардаш, который недавно поцеловал лысину Гордона, всегда существовал на границе культур: вырос на Донбассе, реализовал себя в Киеве, в итоге его проекты стали важной частью украинской поп-музыки.

Верность своему народу музыкант и продюсер демонстрирует и в сложное для страны время – несмотря ни на что, он продолжает развивать местный шоу-бизнес и создает самый успешный украинский проект 2021 года – Wellboy.

На этом Юрий Бардаш не останавливается и исследует родину в себе, выпуская первый трек Youra на украинском языке под названием «Habar» – неожиданный, противоречивый и самоироничный.

Еще недавно Юрий Бардаш заявлял, что в Украине «притесняют русскоязычное население».

«Сейчас такая ситуация, что запретили или отменили, я не знаю как это назвать, все русские школы. В Украине, ну не знаю, 50% или 45, или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык, и это их родной язык. Украина их страна родная, но язык их русский. И как бы чувствуется давление, жесткое давление на этих людей. И вроде бы как, что-то хочешь сказать – ты сразу сепаратист, сразу ватник. Или вышиватник. Я не знаю, столько напридумывали этих слов», – заявил он.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

«Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

Читайте также: Известная украинская актриса попала в аварию