  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Смерть стилиста Пугачевой. Под подозрения попал любовник дизайнера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Российский стилист Александр Шевчук - Смерть стилиста Пугачевой. Под подозрения попал любовник дизайнера
    Российский стилист Александр Шевчук

    У пациента обнаружили разрыв внутренних органов

    Недавно певица Лайма Вайкуле сообщила трагическую новость: скончался звездный стилист Александр Шевчук. Специалист работал не только с ней, но и со многими другими артистами, среди которых особое место занимала Алла Пугачева.

    Как сообщают российские СМИ, появились новые подробности гибели стилиста. Ранее было известно лишь то, что он умер в возрасте 54 лет, но это не было связано с пандемией, так как инфицирован Covid-19 Шевчук не был. Тогда многие решили, что всему виной было хроническое заболевание.

    Сообщается, что к смерти Александра Шевчука может быть причастен мужчина, с которым покойный состоял в интимных отношениях. 23 января его госпитализировали в одну из столичных больниц. У пациента обнаружили разрыв внутренних органов. По предварительной информации, нанести такие травмы себе самостоятельно он не мог. После операции он был переведен в реанимацию, где скончался 24 января. Врачи до последнего пытались спасти стилиста.

    Сейчас причина гибели уточняется сотрудниками полиции, тело погибшего отправлено на вскрытие. Личность человека, который находился в квартире Шевчука в день трагедии пока неизвестна

     Читайте также: «Приходи ко мне почаще во снах»: в семье Насти Каменских случилось горе

    .

    Теги: знаменитости певица умер Алла Пугачева
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies