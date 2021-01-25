Китаец на 50 лет заморозил умершую жену в жидком азоте, чтобы потом воскресить ее

Женщина уже не могла говорить, но дала согласие на процедуру перед смертью, взяв супруга за руку

Житель Китая на 50 лет заморозил свою умершую от рака легких жену, чтобы воскресить ее в будущем. Об этом рассказало издание Mothership.

49-летняя Чжан Вэньлянь тяжело заболела в 2017 году, и тогда ее муж Гуй Цзюньминь, узнав о технологии криозаморозки, решил сохранить тело женщины в жидком азоте после ее смерти.

Он проконсультировался с экспертами и спросил согласия у супруги. К тому моменту рак уже поразил ее мозг, Чжан не могла говорить, но мужчина попросил схватить его за руку, если она согласна.

«Конечно, она согласилась. Иначе она бы не схватила меня за руку», — рассказал Гуй Цзюньминь.

В мае 2017 года Чжан скончалась, и врачи немедленно провели операцию по заморозке. Тело женщины поместили в резервуар с жидким азотом, в котором поддерживается температура минус 196 градусов Цельсия. Перед этим муж в последний раз взглянул на жену, и ему показалось, что она просто спит.

Умершая женщина будет находиться в замороженном состоянии в течение 50 лет. В настоящее время в Исследовательском институте наук о жизни в Шаньдуне заморожено 10 человек в возрасте от 13 до 72 лет.