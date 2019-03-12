Солистка Spice Girls Эмма Бантон рассказала о трудном пути к материнству



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Эмма Бантон

Артистка дала откровенное интервью в преддверии гастрольного турне

После распада группы Spice Girls экс-перчинки, за исключением Виктории Бекхэм, практически пропали с поля зрения общественности. Занимаясь своей личной жизнью и созданием семьи, они время от времени выпускали сольные песни и участвовали в телешоу, но эти инфоповоды были куда меньшего масштаба по сравнению со славой Spice Girls.

Недавно группа объявила о воссоединении для нового гастрольного тура. Теперь Мел Би, Мел Си, Дженнифер Хорнер и Эмма Бантон вновь в эпицентре событий и всячески подогревают интерес к шоу новостями личного характера.

На днях Эмма объявила о своей помолвке с бойфрендом Джейдом Джонсом, с которым она встречалась больше 20 лет. А вчера журнал Stella Magazine опубликовал интервью, в котором певица рассказала о своей семье и затронула тему материнства, которое далось ей нелегко.

Сейчас у 43-летней Эммы двое сыновей - 11-летний Бо и семилетний Тейт. Но когда певице было 25 лет, ей диагностировали эндометриоз и врачи давали неутешительные прогнозы касательно ее способности иметь детей.

Когда я узнала, что не смогу иметь детей, я почти сломалась. Я знала, что у меня правильный партнер, я знала, что хочу быть мамой... Я не оставляла надежды, но ничего не происходило,- рассказывает Эмма в интервью.

Джерело: Hello!