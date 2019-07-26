Соня Плакидюк стала ведущей формата свиданий с первого взгляда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Соня Плакидюк

Эксперт «Топ-модель по-украински» зачирикали в мульте «Angry Birds в кино 2»

Известный фотограф и эксперт реалити Нового канала «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впервые озвучила мультяшного персонажа. Ее голосом заговорила птичка Фуксия из анимации «Angry Birds в кино 2». Героиня Сони сводит птичьи сердца вместе на свиданиях формата speed-dating.

«Она – эксцентричная ведущая птичьего… что-то вроде свидания с первого взгляда. Она объединяет сердца юных птенцов и очень хочет помочь Реду найти свою любовь. Мне кажется, что те интонации, которыми я пользуюсь в обычной жизни, все-таки от Фуксии. Мне не нужно было играть. Тем более что она ведущая. Это как-то резонирует с моей ролью на «Топ-модели по-украински». Текст мне дали готовый – адаптированный профессионалами. Но ее интонация, жесты и поведение мне довольно близки. Фуксия – меня теперь дома только так и называют», рассказывает о своем персонаже Соня Плакидюк.

В студии дубляжа Соню ждал ее давний знакомый Ред. С ним эксперт «Топ-модели по-украински» познакомилась еще на фотоколле «Angry Birds в кино 2» накануне 72-го Каннского кинофестиваля. Именно Реду птичка Фуксия и будет подбирать пару на свиданиях в формате speed-dating.

Как закончится птичье-свиной союз, смотрите в мульте «Angry Birds в кино 2» с 8 августа.