23-летняя дочь Ирины Горовой похвасталась эффектным телом в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дочь известного продюсера Ирины Горовой Наталья instagram.com/natashka.gorovaya/

Наталья показала снимок с морского отдыха

Дочь известного продюсера Ирины Горовой решила похвасталась подтянутым телом. Так, на странице в Instagram Наталья запостила фотографию, где улыбчиво позирует на фоне моря. На фото 23-летняя девушка стоит в изумрудном бикини и красной накидке. Таким образом Горовая засветила идеальные формы.

«Немного такого вот настроения. А вообще я загорелась одной идеей, которую мечтаю воплотить, но уже в 2021 году. Не буду никому-никому говорить (кроме близких), а вот интригу оставлю», - написала Наталья.

Заинтригованные сторонники выразили свои предположения относительно идеи девушки и не забыли порадовать дочь продюсера комплиментами.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»