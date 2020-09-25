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    Шоу-биз

    23-летняя дочь Ирины Горовой похвасталась эффектным телом в бикини

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    Дочь известного&nbsp;продюсера Ирины Горовой Наталья - 23-летняя дочь Ирины Горовой похвасталась эффектным телом в бикини
    Дочь известного продюсера Ирины Горовой Наталья
    instagram.com/natashka.gorovaya/

    Наталья показала снимок с морского отдыха

    Дочь известного продюсера Ирины Горовой решила похвасталась подтянутым телом. Так, на странице в Instagram Наталья запостила фотографию, где улыбчиво позирует на фоне моря. На фото 23-летняя девушка стоит в изумрудном бикини и красной накидке. Таким образом Горовая засветила идеальные формы.

    «Немного такого вот настроения. А вообще я загорелась одной идеей, которую мечтаю воплотить, но уже в 2021 году. Не буду никому-никому говорить (кроме близких), а вот интригу оставлю», - написала Наталья.

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    23-летняя дочь Ирины Горовой похвасталась эффектным телом в бикини
    23-летняя дочь Ирины Горовой похвасталась эффектным телом в бикини
    instagram.com/natashka.gorovaya/

    Заинтригованные сторонники выразили свои предположения относительно идеи девушки и не забыли порадовать дочь продюсера комплиментами.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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