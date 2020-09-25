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    Шоу-биз

    Бритни Спирс в алом бикини на пляже озадачила фанатов

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    <p>38-летняя Бритни Спирс показала эффектный пляжный образ</p> <div></div> - Бритни Спирс в алом бикини на пляже озадачила фанатов

    38-летняя Бритни Спирс показала эффектный пляжный образ

    instagram.com/britneyspears/

    Американская поп-дива удивила поклонников подписью к сексуальным снимкам

    38-летняя Бритни Спирс отдохнула у океана. Блондинка надела модное красное бикини и расслабилась на пляже у воды. Бритни продемонстрировала асану йоги – она высоко подняла ноги вверх и раскинула руки на песке.

    Однако фанатов больше привлек не яркий аутфит звезды, а ее откровения. Спирс оставила странное сообщение в подписи к кадрам. Комментарий содержал отрывки фраз и отдельные слова.

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    Бритни Спирс в алом бикини на пляже озадачила фанатов
    Бритни Спирс в алом бикини на пляже озадачила фанатов
    Бритни Спирс в алом бикини на пляже озадачила фанатов
    instagram.com/britneyspears/

     «Нет, это не "Прикосновение розы" или "Красный"… Это просто я, в самом общем смысле Бритни!!! Эй, пока ты там, переверни снимки и ты обнаружишь, что это Т… Для учителя… чай… тест… завтра… время... два... десять… инструмент... попробуй.... спасибо.... они ... я имею в виду, мы могли бы пойти весь день с этим, верно?! Во всяком случае… кто был вашим любимым учителем в школе… и что вы учили???» - написала артистка.

     «Это секретный код, крик о помощи, Брит?», «Что стряслось? Ты нас пугаешь, детка», «Она хочет нам что-то сказать?!», «Спасите нашу красотку, ей явно грозит опасность», «Напугала, не поняла твоего посыла, отец обижает?», «Странное послание, я переживаю. Скажи, что всё в порядке!» - написали обеспокоенные фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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