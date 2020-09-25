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    Шоу-биз

    Самая сексуальная певица Америки рассталась с женихом через два месяца после помолвки

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    Певица Деми Ловато - Самая сексуальная певица Америки рассталась с женихом через два месяца после помолвки
    Певица Деми Ловато

    Артисты решили сфокусироваться на своих карьерах

    Американская певица Деми Ловато, самая сексуальная певица 2016-го по версии Victoria's Secret, рассталась с женихом, актером сериала «Молодые и дерзкие» Максом Эрихом, через два месяца после помолвки. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

    Как заявил собеседник портала, артисты решили сфокусироваться на своих карьерах. 28-летняя Ловато и 29-летний Эрих обручились в конце июля на пляже в Малибу, штат Калифорния. Певица посвятила этому пост в Instagram, написав, что будет вечно любить своего жениха и что ей не терпится создать с ним семью.

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    Самая сексуальная певица Америки рассталась с женихом через два месяца после помолвки
    Самая сексуальная певица Америки рассталась с женихом через два месяца после помолвки
    Самая сексуальная певица Америки рассталась с женихом через два месяца после помолвки
    Самая сексуальная певица Америки рассталась с женихом через два месяца после помолвки
    Самая сексуальная певица Америки рассталась с женихом через два месяца после помолвки

    В сентябре 2019 года Деми Ловато выложила фотографию в бикини, не обработанную при помощи графических редакторов. Она призналась, что снимки без обработки, на которых виден ее целлюлит, — ее главный страх.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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