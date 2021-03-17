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    Совершивший каминг-аут актер-трансгендер удалил грудь

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    Канадский актер Эллиот Пейдж - Совершивший каминг-аут актер-трансгендер удалил грудь
    Канадский актер Эллиот Пейдж

    Артист признался, что период полового созревания стал для него «полным адом»

    Канадский актер Эллиот Пейдж, совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, удалил грудь. Об этом он сообщил изданию Time.

    Артист признался, что период полового созревания стал для него «полным адом», поэтому операция помогла ему, «наконец, узнавать себя, когда он смотрит в зеркало». Пейдж заявил, что удаление груди полностью изменило его жизнь, так как он почувствовал себя комфортно в собственном теле. При этом звезда фильма «Джуно» подчеркнул, что не всем трансгендерным людям нужна такая процедура.

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    Совершивший каминг-аут актер-трансгендер удалил грудь
    Совершивший каминг-аут актер-трансгендер удалил грудь
    Совершивший каминг-аут актер-трансгендер удалил грудь

    По словам актера, он уже в 9 лет почувствовал, что не хочет быть девочкой и обрадовался возможности сделать короткую стрижку. «Я чувствовал себя мальчиком и хотел быть мальчиком», — отметил Пейдж.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес ЛГБТ новости
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