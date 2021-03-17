Украинская диджейка порадовала фанатов невероятной гибкостью (фото)

Артистка показала эффектный шпагат

Любимая Руслана Квинты, бывшая солистка группы Nikita, DJ Nana, в стрингах похвасталась упругими ягодицами в эффектном шпагате.

Так, любимая украинского продюсера устроила фотосессию, где позировала в оранжевой куртке, стрингах и кожаных ботфортах на каблуках. Артистка показала в Instagram эффектный шпагат, стоя на правой ноге и засветила упругие ягодицы.

«Вдох глубокий, руки шире. Не спешите, три-четыре!», - написала знаменитость.

instagram.com/anastasia_domination/

Читатели были в восторге от новой пикантной фотографии Анастасии. В комментариях пользователи писали, что звезда — невероятно красивая и гибкая.

«Ты просто космос», «Вау-вау-вау», «Настя, ты как всегда огонь», «Очень круто и горячо», - комментируют фот пользователи сети.

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