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    Украинская диджейка порадовала фанатов невероятной гибкостью (фото)

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    Любимая Руслана Квинты,&nbsp;бывшая солистка группы Nikita, DJ Nana - Украинская диджейка порадовала фанатов невероятной гибкостью (фото)
    Любимая Руслана Квинты, бывшая солистка группы Nikita, DJ Nana
    instagram.com/anastasia_domination/

    Артистка показала эффектный шпагат

    Любимая Руслана Квинты, бывшая солистка группы Nikita, DJ Nana, в стрингах похвасталась упругими ягодицами в эффектном шпагате.

    Так, любимая украинского продюсера устроила фотосессию, где позировала в оранжевой куртке, стрингах и кожаных ботфортах на каблуках. Артистка показала в Instagram эффектный шпагат, стоя на правой ноге и засветила упругие ягодицы.

    «Вдох глубокий, руки шире. Не спешите, три-четыре!», - написала знаменитость.

    instagram.com/anastasia_domination/
    instagram.com/anastasia_domination/

    Читатели были в восторге от новой пикантной фотографии Анастасии. В комментариях пользователи писали, что звезда — невероятно красивая и гибкая.

    «Ты просто космос», «Вау-вау-вау», «Настя, ты как всегда огонь», «Очень круто и горячо», - комментируют фот пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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